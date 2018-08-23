2018-08-23T15:07:48+03:00
Политика

Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы

По словам пресс-секретаря,президент РФ выскажет свою позицию по этому законопроекту, если посчитает нужным
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выскажет свою позицию по проекту закона об изменениях в пенсионной системе, если посчитает нужным.

Напомним, ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что на следующей неделе Путин может сообщить о смягчении пенсионной реформы.

"Мне нечего сказать. Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать указанное сообщение.

Напомним, 19 июля в Госдуме был рассмотрен в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, внесенный правительством. Документ, в частности, подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается в настоящее время, поправки к законопроекту собираются до 24 сентября.

По данным правительства, в случае принятия документа средства будут направлены на повышение доходов пенсионеров.

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