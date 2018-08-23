Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Вооруженные силы Украины попытались осуществить прорыв позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Желобок.
Ополченцам удалось отбить атаку, при этом противник понес потери. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, примерно в 07.50 по местному времени (совпадает с мск) украинские силовики, числом "до мотопехотного отделения", направились в сторону позиций ополченцев.
"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены", — цитирует Марочко Луганский Информационный Центр.
В результате ВСУ были отброшены на ранее занимаемые ими позиции. С их стороны погибли не менее трех человек, еще около четырех пострадали. В настоящий момент ситуация в зоне ответственности ЛНР остается напряженной.
Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские солдаты обстреляли автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовой посёлок Донецкий. Водитель лишь чудом остался жив.