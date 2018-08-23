Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР

СЕГОДНЯ 15:41 2018-08-23T15:41:44+03:00

О потерях со стороны ЛНР не сообщается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщается о трех погибших и не менее четырех пострадавших

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Вооруженные силы Украины попытались осуществить прорыв позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Желобок.

Ополченцам удалось отбить атаку, при этом противник понес потери. Об этом рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, примерно в 07.50 по местному времени (совпадает с мск) украинские силовики, числом "до мотопехотного отделения", направились в сторону позиций ополченцев.

"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены", — цитирует Марочко Луганский Информационный Центр.

В результате ВСУ были отброшены на ранее занимаемые ими позиции. С их стороны погибли не менее трех человек, еще около четырех пострадали. В настоящий момент ситуация в зоне ответственности ЛНР остается напряженной.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские солдаты обстреляли автомобиль, который вёз хлеб в прифронтовой посёлок Донецкий. Водитель лишь чудом остался жив.