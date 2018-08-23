В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Вероятность того, что Европейский союз значительно ужесточит имеющиеся антироссийские санкции или введет новые, достаточно мало. Такое мнение высказал ряд дипломатических источников в Брюсселе.
По их мнению, сейчас многие западные страны слишком дорожат сотрудничеством с Россией, чтобы слепо следовать на поводу Великобритании, вводя новые санкции в связи с так называемым делом Скрипалей.
"Из этого ничего не выйдет. Италия и Австрия, даже Франция слишком сильно хотят вести бизнес с Россией", - цитирует агентство Reuters одного из дипломатов.
Напомним, что ранее британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил о намерении убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ в связи с якобы причастностью Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне, в свою очередь, пообещали ввести соответствующие ограничительные меры в силу уже 22 августа. Однако пока неясно, было ли это исполнено.
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