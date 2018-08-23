В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-23T15:58:06+03:00

Евросоюз пока не планирует значительно ужесточать санкционный режим против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие европейские страны слишком нуждаются в ведении совместного бизнеса с нашей страной

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Вероятность того, что Европейский союз значительно ужесточит имеющиеся антироссийские санкции или введет новые, достаточно мало. Такое мнение высказал ряд дипломатических источников в Брюсселе.

По их мнению, сейчас многие западные страны слишком дорожат сотрудничеством с Россией, чтобы слепо следовать на поводу Великобритании, вводя новые санкции в связи с так называемым делом Скрипалей.

"Из этого ничего не выйдет. Италия и Австрия, даже Франция слишком сильно хотят вести бизнес с Россией", - цитирует агентство Reuters одного из дипломатов.

Напомним, что ранее британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил о намерении убедить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ в связи с якобы причастностью Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне, в свою очередь, пообещали ввести соответствующие ограничительные меры в силу уже 22 августа. Однако пока неясно, было ли это исполнено.