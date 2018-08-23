2018-08-23T16:15:02+03:00
Общество

Два туроператора заявили о прекращении работы

Туроператоры «Фонд мира» и «Веди ТУР Элит» приостановили свою деятельность
Ася РОМАНЧУК
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Два российских туроператора заявили о приостановке своей работыДва российских туроператора заявили о приостановке своей работыФото: Виктория ДУДИНА
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Два российских туроператора заявили о прекращении деятельности. Это «Фонд мира» и «Веди ТУР Элит».

Ростуризм уже в курсе ситуации с остановкой работы данных компаний в сфере выездного туризма.

В самое ближайшее время обе фирмы будут исключены из ассоциации «Турпомощь». Вложенные средства в фонд персональной ответственности им вернут.

В пятницу, 24 августа начнется формирование реестра неисполненных обязательств перед клиентами, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru сообщал, что свою работу этим летом приостановил крупнейший туроператор «Натали Турс». Сотни клиентов оказались заложниками ситуации. Сорванные отпуска, отсутствие броней на билеты и гостиницы.

Всего «Натали Турс» было аннулировано забронированных туров почти на 15 млн долларов. Глава компании признался, что планирует вернуться на рынок уже в октябре этого года, но для этого потребуются крупные финансовые вложения. В Ассоциации турпомощь эту сумму оценили в 700-800 млн рублей.

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