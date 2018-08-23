2018-08-23T16:22:42+03:00
Политика

Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии

Переговоры состоятся в преддверии 10-летия признания независимости республик
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 24 августа, президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Переговоры состоятся в преддверии 10-летия признания независимости этих республик Москвой, что произошло 26 августа 2008 года.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах в целях оказания содействия социально-экономическому развитию республик", - сообщила пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы президента Республики Южная Осетия, лидеры "подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов". Бибилова в поездке в Москву 23-25 августа сопровождают глава правительства республики Эрик Пухаев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и глава Минфина Аза Хабалова.

В пресс-службе абхазского президента тоже отметили, что Хаджимба и Путин на рассмотрят различные вопросы двустороннего взаимодействия и развития отношений. Вместе с главой Абхазии в переговорах примут участие глава правительства Геннадий Гагулия, глава администрации президента Беслан Барциц и министр финансов Джансух Нанба, передает ТАСС.

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