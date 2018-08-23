Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов

СЕГОДНЯ 16:32 2018-08-23T16:32:58+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой Вашингтон уже потратил 3,2 млрд долларов. Он отметил, что для ускорения процесса нужны еще 5 млрд долларов.

"Мы ведем строительство стены на границе с Мексикой. На это уже потрачено $3,2 млрд. Но мне хотелось бы, чтобы строительство шло еще быстрее. Поэтому мы будем просить еще $5 млрд в этом году", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, строительство стены на границе с Мексикой проводится для борьбы с нелегальной миграцией, но постоянно встречается с на противодействием представителей Демократической партии США.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп обещал возвести стену на южной границе США. Он не раз заявлял, что за строительство заплатит Мексика, но власти страны категорически отказываются участвовать в этом. В январе 2018 года американский лидер запросил у Конгресса 18 млрд долларов на первый этап строительства, рассчитанный на 10 лет.