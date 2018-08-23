2018-08-23T16:33:39+03:00
Экономика

Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей

Только за июль долг составляет 600 миллиардов рублей
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Долги по зарплате превысили 3,3 млрд рублейДолги по зарплате превысили 3,3 млрд рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Росстате подсчитали, что зарплаты россиянам стали платить хуже. Работодатели нарушают сроки выплат, а иногда задерживают деньги по разным причинам. В итоге накопилась очень внушительная сумма. Всего сумма долга перевалила за 3,38 миллиарда рублей. При этом только за июль долг вырос почти на 600 миллионов.

Мониторинг показал, что только на 1 августа зарплату в срок не выплатили более чем 50 тысячам работников.

Проблемы есть у обрабатывающих производств, у строителей, в сельском и лесном хозяйстве, у транспортников и в добывающей отрасли.

Чаще всего работодатели объясняют задержку тем, что в бюджете организации не хватает денег на выплаты. Если погасить задолженность по зарплате, то не на что будет поддерживать рабочую деятельность.

Чаще всего аналогичные проблемы бывают среди работодателей Дальневосточного региона - здесь вовремя не выплачено более 800 миллионов рублей.

На втором месте антирейтинга Северо-Западный федеральный округ — более 700 миллионов,

Замыкает тройку «лидеров» и Центральный федеральный округ — более 600, - сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму
В Китае найден древний город со следами жертвоприношений
Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки
Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов
Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии
Два туроператора заявили о прекращении работы
В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня
Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы
«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению
Курс евро увеличился до 79,67 рубля
Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу
Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой