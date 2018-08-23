Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-23T16:33:39+03:00

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В Росстате подсчитали, что зарплаты россиянам стали платить хуже. Работодатели нарушают сроки выплат, а иногда задерживают деньги по разным причинам. В итоге накопилась очень внушительная сумма. Всего сумма долга перевалила за 3,38 миллиарда рублей. При этом только за июль долг вырос почти на 600 миллионов.

Мониторинг показал, что только на 1 августа зарплату в срок не выплатили более чем 50 тысячам работников.

Проблемы есть у обрабатывающих производств, у строителей, в сельском и лесном хозяйстве, у транспортников и в добывающей отрасли.

Чаще всего работодатели объясняют задержку тем, что в бюджете организации не хватает денег на выплаты. Если погасить задолженность по зарплате, то не на что будет поддерживать рабочую деятельность.

Чаще всего аналогичные проблемы бывают среди работодателей Дальневосточного региона - здесь вовремя не выплачено более 800 миллионов рублей.

На втором месте антирейтинга Северо-Западный федеральный округ — более 700 миллионов,

Замыкает тройку «лидеров» и Центральный федеральный округ — более 600, - сообщает телеканал «360».