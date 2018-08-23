2018-08-23T17:04:56+03:00
В мире

Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки

Президент США упрекнул своего предшественника Барака Обаму в том, что он даже не попробовал пообщаться с лидером КНДР
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что построил хорошие отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, не соглашаясь ни на какие уступки. При этом он упрекнул своего предшественника Барака Обаму в том, что он даже не попробовал пообщаться с лидером КНДР.

«Когда я вступил в должность, президент Обама думал, что ему придется воевать с КНДР. И я спросил у него: Ты когда-нибудь говорил с Ким Чен Ыном? Нет», — рассказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что в тот раз сказал Обаме, что "было бы неплохо попробовать".

«Смотрите, я не дал ему (Ким Чен Ыну) ничего, кроме санкций. Мы, весь мир, наложили санкции на КНДР... Но у нас хорошие отношения, хотя я и не дал ему ничего», — добавил американский президент.

Напомним, 12 июня состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян согласился пойти на полную денуклеаризацию региона в ответ на гарантии безопасности от Вашингтона.

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