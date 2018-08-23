Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-23T17:29:57+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произволом властей США перевод в другую тюрьму россиянки Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне.

Дипломат напомнила, что Бутину перевели в другую тюрьму без объяснения причин.

«Перед этим нашу гражданку насильно заставили пройти через унизительные, а я бы сказала, жуткие процедуры досмотра, отобрали все вещи, включая одежду, еду, предметы личной гигиены, продержали в карантинной камере 12 часов без еды», — сказала Захарова.

Она отметила, что в тюрьме Александрии россиянку «поместили в одиночную камеру, которая предназначена для опасных преступников-рецидивистов». При этом тюремные власти не обратили внимание на жалобы Бутиной на состояние здоровья.

«Только после предпринятых нашими дипломатами усилий, включая жёсткий демарш Госдепартаменту и посольству США в Москве, наконец прекратились обыски с раздеванием, ночные проверки, были также несколько улучшены условия содержания», — добавила дипломат.

Напомнит, как сообщал сайт kp.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала бесчеловечным обращение с Бутиной в американской тюрьме.