2018-08-23T17:47:02+03:00
Общество

В Китае смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы

Девушка боролась с онкологией 8 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае невеста скончалась в день свадьбыВ Китае невеста скончалась в день свадьбы
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Жительница Китая умерла во время собственной свадьбы. 32-летняя женщина восемь лет боролась с миеловидным лейкозом, однако не смогла победить недуг.

Два года назад девушка познакомилась во время туристического похода с молодым человеком. У них быстро завязались романтические отношения. Сначала мужчина ухаживал за своей возлюбленной, водил на свидания, а когда ей стало хуже, начал навещать в больнице, оплачивал ее лечение, поддерживал как мог.

Когда врачи объявили, что уже не смогут ничем помочь больной девушке, мужчина сделал предложение своей возлюбленной и предложил ей обвенчаться. Больная согласилась на этот шаг. Их торжество бесплатно организовала местная свадебная фирма, передает телеканал «360».

Однако радостному событию не суждено было случиться. В преддверии церемонии китаянка совсем ослабла. Невеста умерла в день свадьбы всего за несколько минут до того, как их с женихом могли объявить мужем и женой, пишет сайт argumenti.ru.

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