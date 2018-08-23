2018-08-23T17:52:53+03:00
В мире

Захарова: отсутствие новостей о Скрипалях является крайне странным

По словам официального представителя МИД РФ, британские власти продолжают отказывать в доступе к Сергею и Юлии Скрипаль
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила беспокойство отсутствием данных о местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль, отравленных в Великобритании. По ее словам, это является «крайне странным и возмутительным».

При этом дипломат подчеркнула, что Москва готова к совместной работе с Лондоном по расследованию случившегося со Скрипалями, а также инцидента в Эймсбери. Россия также призывает британскую сторону отказаться от раскручивания этих историй.

«Надеемся, что в Лондоне все-таки хватит здравого смысла, чтобы отказаться от провокационного раскручивания этих инцидентов и необоснованных и ошибочных обвинений, с которыми британская сторона поспешила выступить, не дождавшись результатов расследования», - сказала Захарова.

Она добавила, что британские власти продолжают отказывать в доступе к Скрипалям.

«Мы считаем эти действия незаконными», - подытожила Захарова.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери был обнаружен без сознания работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти обвинили в причастности Москву, не предъявляя доказательств. Российская сторона категорически отвергла все обвинения. 30 июня в Эймсбери в критическом состоянии были госпитализированы два гражданина Великобритании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США
Болтон заявил, что США не остановят введение санкций против Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии
В Китае смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы
Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму
В Китае найден древний город со следами жертвоприношений
Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки
Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей
Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов
Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии
Два туроператора заявили о прекращении работы
В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня
Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы
«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению
Курс евро увеличился до 79,67 рубля
Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу
Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой