Захарова: отсутствие новостей о Скрипалях является крайне странным

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-23T17:52:53+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, британские власти продолжают отказывать в доступе к Сергею и Юлии Скрипаль

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила беспокойство отсутствием данных о местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль, отравленных в Великобритании. По ее словам, это является «крайне странным и возмутительным».

При этом дипломат подчеркнула, что Москва готова к совместной работе с Лондоном по расследованию случившегося со Скрипалями, а также инцидента в Эймсбери. Россия также призывает британскую сторону отказаться от раскручивания этих историй.

«Надеемся, что в Лондоне все-таки хватит здравого смысла, чтобы отказаться от провокационного раскручивания этих инцидентов и необоснованных и ошибочных обвинений, с которыми британская сторона поспешила выступить, не дождавшись результатов расследования», - сказала Захарова.

Она добавила, что британские власти продолжают отказывать в доступе к Скрипалям.

«Мы считаем эти действия незаконными», - подытожила Захарова.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери был обнаружен без сознания работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти обвинили в причастности Москву, не предъявляя доказательств. Российская сторона категорически отвергла все обвинения. 30 июня в Эймсбери в критическом состоянии были госпитализированы два гражданина Великобритании.