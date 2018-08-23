Болтон заявил, что США не остановят введение санкций против Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-23T18:10:58+03:00

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Соединенные Штаты не остановят введение санкций на экспорт нефти Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Вашингтон отказался от предложения Москвы установить границы пребывания иранских войск в Сирии в обмен на приостановку введения санкций.

"Патрушев предложил определить географические пределы для присутствия иранских сил в обмен на то, что США приостановят введение санкций в отношении экспорта нефти из Ирана, которые запланированы на ноябрь", - сказал Болтон после встречи в Женеве в четверг, 23 августа.

Пл словам Болтона, рестрикции в отношении Тегерана вернутся.

"Мы отвергли это предложение раньше, отвергли и сегодня. Санкции возвращаются, это ясно".

Напомним, в Женеве состоялись переговоры помощника президента США Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.