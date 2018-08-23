2018-08-23T18:33:43+03:00
Политика

Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США

При этом секретарь Совбеза РФ отметил, что работа шла конструктивно
Екатерина БОЛГОВА
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Секретарь Совбеза РФ Николай ПатрушевСекретарь Совбеза РФ Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После встречи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева не был подписан итоговый документ из-за позиции американской стороны.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", — сообщил Патрушев по итогам переговоров.

Он отметил, что после этого российская сторона предложила внести в итоговое заявление положение о недопустимости американского вмешательства во внутренние дела других государств.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", — добавил секреатрь Совбеза РФ.

Он отметил что в ходе переговоров никаких обвинений в адрес России не выдвигалось, работа была конструктивной.

"Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", — добавил Патрушев.

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