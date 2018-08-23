Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-23T18:49:01+03:00

Секретарь Совета безопасности РФ заявил об этом по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном

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В четверг, 23 августа, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил по итогам встречи с советников президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, что Москва и Вашингтон пришли к соглашению возобновить функционирование рабочих групп по линии министерство обороны и внешнеполитических ведомств.

"Достигнута договоренность, что те каналы, которые были прерваны, - по линии Минобороны, министров обороны, начальников Генштабов, другие рабочие группы, что они возобновят работу. И возобновят работу по линии МИД тоже. Те рабочие группы, которые определенный период времени не работали", - заявил Патрушев.

Напомним, в Женеве состоялись переговоры помощника президента США Джона Болтона и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Во встрече принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Накануне он заявил, что российская сторона попытается объяснить США несостоятельность санкционного курса Вашингтона в отношении Москвы.