2018-08-23T18:49:01+03:00
Политика

Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны

Секретарь Совета безопасности РФ заявил об этом по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Секретарь Совбеза РФ Николай ПатрушевСекретарь Совбеза РФ Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В четверг, 23 августа, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил по итогам встречи с советников президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, что Москва и Вашингтон пришли к соглашению возобновить функционирование рабочих групп по линии министерство обороны и внешнеполитических ведомств.

"Достигнута договоренность, что те каналы, которые были прерваны, - по линии Минобороны, министров обороны, начальников Генштабов, другие рабочие группы, что они возобновят работу. И возобновят работу по линии МИД тоже. Те рабочие группы, которые определенный период времени не работали", - заявил Патрушев.

Напомним, в Женеве состоялись переговоры помощника президента США Джона Болтона и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Во встрече принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Накануне он заявил, что российская сторона попытается объяснить США несостоятельность санкционного курса Вашингтона в отношении Москвы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США
Болтон заявил, что США не остановят введение санкций против Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии
Захарова: отсутствие новостей о Скрипалях является крайне странным
В Китае смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы
Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму
В Китае найден древний город со следами жертвоприношений
Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки
Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей
Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов
Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии
Два туроператора заявили о прекращении работы
В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня
Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы
«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению
Курс евро увеличился до 79,67 рубля
Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу
Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой