Дочь Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации актрисы

СЕГОДНЯ 19:44 2018-08-23T19:44:45+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что народную артистку РФ доставили в одну из московских клиник с жалобами на сердце

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Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации. Олеся Русланова заявила, что ее мать легла на плановое обследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что народную артистку России доставили в одну из столичных клиник с жалобами на проблемы с сердцем. Отмечалось, что 72-летняя Русланова чувствовала сильное недомогание в течение суток, но не обращалась за помощью к медикам. Якобы она позвонила в скорую, когда уже не смогла терпеть боли.

«Все нормально. Это плановая госпитализация. Каждую осень и каждую весну мы ложимся на плановую госпитализацию, на 10 дней. У нас СМИ любят придумывать», - сказала дочь Руслановой, передает радиостанция «Говорит Москва».

Нина Русланова снялась во многих в фильмах, самыми популярными из которых стали "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". У актрисы есть дочь и внук.