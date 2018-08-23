СЕГОДНЯ 20:03 2018-08-23T20:03:58+03:00

По словам госсекретаря США, на следующей неделе он посетит Северную Корею

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В четверг, 23 августа, американский госсекретарь Майкл Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна.

"Стив очень своевременно присоединяется к команде. Он и я отправимся на следующей неделе в Северную Корею, чтобы добиться дальнейшего дипломатического прогресса, касающегося нашей цели", - сказал Помпео, отметив, что речь идет о свертывании ядерных программ КНДР.

По словам госсекретаря, Госдепартамент провел большую "работу по выполнению и поддержанию кампании давления" на Северную Корею, а также по организации переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Помпео побывал в Пхеньян в апреле, мае и июле текущего года, передает ТАСС.

Напомним, саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. В совместном заявлении Пхеньян согласился на полную денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности от США.