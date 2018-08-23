2018-08-23T20:03:58+03:00
В мире

Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР

По словам госсекретаря США, на следующей неделе он посетит Северную Корею
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 23 августа, американский госсекретарь Майкл Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна.

"Стив очень своевременно присоединяется к команде. Он и я отправимся на следующей неделе в Северную Корею, чтобы добиться дальнейшего дипломатического прогресса, касающегося нашей цели", - сказал Помпео, отметив, что речь идет о свертывании ядерных программ КНДР.

По словам госсекретаря, Госдепартамент провел большую "работу по выполнению и поддержанию кампании давления" на Северную Корею, а также по организации переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Помпео побывал в Пхеньян в апреле, мае и июле текущего года, передает ТАСС.

Напомним, саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. В совместном заявлении Пхеньян согласился на полную денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности от США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЮАР арестовали предположительно российское судно
Минфин продолжит выполнять план закупок валюты для бюджетного правила
В правительстве рассказали о травме Дмитрия Медведева
Порошенко назвал условие, при котором вступление в НАТО станет реальным для Украины
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации актрисы
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США
Болтон заявил, что США не остановят введение санкций против Ирана в обмен на отвод его сил в Сирии
Захарова: отсутствие новостей о Скрипалях является крайне странным
В Китае смертельно больная невеста умерла во время собственной свадьбы
Захарова назвала произволом властей США перевод Бутиной в другую тюрьму
В Китае найден древний город со следами жертвоприношений
Трамп заявил, что построил хорошие отношения с Ким Чен Ыном, не идя на уступки
Захарова: Великобритания злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Работодатели задолжали россиянам 3,3 млрд рублей
Трамп: США потратили на строительство стены на границе с Мексикой 3,2 млрд долларов
Путин в пятницу встретится с президентами Южной Осетии и Абхазии
Два туроператора заявили о прекращении работы
В Брюсселе считают, что ЕС не станет вводить жесткие санкции против РФ
Украинские войска понесли потери при попытке прорыва обороны ЛНР
Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с середины июня
Песков прокомментировал возможность объявления Путиным о смягчении пенсионной реформы
«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению
Курс евро увеличился до 79,67 рубля
Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу
Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой