Порошенко назвал условие, при котором вступление в НАТО станет реальным для Украины

СЕГОДНЯ 20:24 2018-08-23T20:24:40+03:00

По словам президента Украины, это произойдет только при высокой совместимости вооружений

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Президент Украины Петр Порошенко назвал главное препятствие на пути вступления страны в НАТО.

«Осознаем, что вступление Украины в Альянс станет реальным только тогда, когда мы достигнем высокой совместимости наших вооружений», — сказал Порошенко на открытии выставки военной техники Вооруженных сил Украины, передает RT.

Напомним, ранее Порошенко подписал закон, которые разделяет полномочия государственных органов в сфере национальной безопасности и обороны. Документ определяет вступление Украины в Евросоюз и НАТО как основные национальные интересы страны. В марте украинское государство получило статус «страны-аспиранта» в НАТО.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины взяли курс на вступление страны в Североатлантический альянс. В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два нормативных акта, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определили вступление в НАТО целью внешней политики Украины.