Минфин продолжит выполнять план закупок валюты для бюджетного правила

СЕГОДНЯ 20:55 2018-08-23T20:55:24+03:00

В ведомстве подчеркнули, что решение Центробанка сделать паузу в закупке валюты не повлияет на выполнение плана

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В министерстве финансов заявили, что выполнение плана закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила продолжится, на это не повлияет решение Центробанка приостановить закупку валюты на внутреннем рынке до конца сентября.

"Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно", - сказал представитель Минфина, передает ТАСС.

Напомним, ранее в четверг, 23 августа, курс доллара США превысил отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а курс евро достигал 79,77 рубля. После заявления ЦБ о приостановке закупок валюты до конца сентября, по данным на 13:50 мск, курс доллара снизился к рублю до 67,92 рубля, евро - до 78,7 рубля.

По данным Центробанка, решение приостановить закупку валюты было принято для повышения предсказуемости действий властей и снижения волатильности финансовых рынков.