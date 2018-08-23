В ЮАР арестовали предположительно российское судно

СЕГОДНЯ 21:11 2018-08-23T21:12:14+03:00

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В четверг, 23 августа, в ЮАР арестовали сухогруз "Лада", предположительно принадлежащий российской компании.

Как сообщает в четверг новостной портал News24, судно арестовано полицией в Порт-Элизабете. По данным портового управления южноафриканской транспортной компании "Транснет", на борту сухогруза находится "опасный груз", стоимость которого оценивается примерно в 50 млн рандов (больше 3 млн долларов).

"Портовое управление может подтвердить, что судно "Лада" арестовано и стоит на якоре на рейде у порта Нгкура (Порт-Элизабет). Мы знаем, что судно перевозит опасный груз", - сказал руководитель управления Танди Лебакенг.

По информации газеты The Herald, в ходе осмотра судна на его борту была найдена взрывчатка. Как уточнило портовое управление, судно "Лада" направлялось из порта Тулеар (Мадагаскар) в Лагос (Нигерия).

В российском посольстве в ЮАР пока не располагают информацией о произошедшем.