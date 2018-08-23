Прилепин прокомментировал свое задержание на границе с Боснией и Герцеговиной

СЕГОДНЯ 21:36 2018-08-23T21:36:52+03:00

Выступление писателя было запланировано в в боснийском городе Баня-Луку

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Писатель Захар Прилепин прокомментировал свое задержание на границе Сербии и Боснии и Герцеговины. Она направлялся на свое выступление в боснийский город Баня-Луку.

«Ехал туда на выступление в Народной библиотеке, которое организовали мои друзья еще в марте этого года. И на переходе границы выяснилось, что я внесен в черный список», - рассказал Прилепин в интервью Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что ему предъявили документ, в котором указано, что он представляет угрозу государству.

«И мне сказали, «Извините, пожалуйста», и не пустили меня», — добавил писатель.

По словам Прилепина, проблемы начались после преодоления сербской границы, тогда как боснийский офицер вел себя тактично.

«Он передал мне бумагу, и было видно, что он был сам несколько если не озадачен, но расстроен. Сербскую границу мы прошли, а на боснийской это случилось», — отметил Прилепин. Он также выразил надежду, что позже черный список аннулируют. Выступление писателя, возможно, состоится в Сербии, после чего он поедет домой.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Захара Прилепина задержали на границе Боснии и Герцеговины, куда он отправлялся как почетный гость и участник Собрания Кочича.