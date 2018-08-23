Лавров и Помпео провели телефонный разговор
В четверг, 23 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и другие вопросы.
"При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии", — сообщило российской внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, Лавров и Помпео обсудили положение осужденных в США россиян Константина Ярошенко, Виктора Бута, задержанной Марии Бутиной, отмечается в сообщении МИД РФ.
"Российский министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с Ярошенко, Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах", - указали в дипведомстве.
Лавров также объяснил ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова, осужденный на 20 лет за терроризм.