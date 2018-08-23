2018-08-23T22:48:02+03:00
В мире

Журнал Time опубликовал на обложке Трампа в затопленном Овальном кабинете

Новый номер выйдет в свет 3 сентября 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Журнал Time опубликовал на обложке нового номера иллюстрацию американского художника Тима О'брайана. На изображении президент США Дональд Трамп представлен в затопленном почти до потолка Овальном кабинете Белого дома. Со стола главы государства уплывают бумаги и телефон. Лица Трампа на картинке не видно — видимо, он держит голову над водой. Сам президент одето в черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком.

На обложке также присутствует надпись "на глубине" или "в затруднении".

"Августовские события ознаменовали новую и опасную фазу для Трампа", — пишет Time.

Издание отмечает, что иллюстрация имеет отношение к судебному разбирательству с участием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна. Подчеркивается, что положение усугубляет также то, что "что взрыв произошел минуты спустя после" истории с бывшим руководителем избирательного штаба нынешнего президента Полом Манафортом. Ранее присяжные признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Новый номер выйдет в свет 3 сентября 2018 года.

Обложка журнала Time за 3 сентября 2018 года

Обложка журнала Time за 3 сентября 2018 года

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