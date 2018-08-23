2018-08-23T22:51:25+03:00
Политика

«Единая Россия» представит в Госдуме предложения по обустройству воинских мемориалов

Об инициативе депутаты рассказали на встрече Владимира Путина с ветеранами и представителями поисковых отрядов
Ксения БОГДАНОВА
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«Единая Россия» внесет в Госдуму предложения по доступу к частным землям, на которых предполагается проводить раскопки воинских захоронений или обустраивать мемориалы. Регулирование этого вопроса поможет вести полноценную поисковую работу. Об этом Владимиру Путину 23 августа рассказал депутат Госдумы, председатель фонда поисковых отрядов Башкирии Ильдар Бикбаев во время встречи президента РФ с ветеранами и представителями поискового движения, сообщает ТАСС. Встреча была приурочена к 75-летию победы в Курской битве.

- Мы готовы внести ряд предложений, в том числе по разграничению полномочий, связанных с увековечиванием памяти защитников Отечества, касающихся субъектов федерации, - рассказал Бикбаев. - Сегодня муниципалитеты не могут открывать новые мемориалы после тех экспедиций, которые мы проводим по результатам поисковых работ.

Как отметил депутат, были прецеденты, когда земли оказывались частными, и поисковые отряды не могли проводить на них работы по благоустройству мемориалов.

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