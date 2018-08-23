2018-08-23T23:05:52+03:00
Экономика

Украина обратилась в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям

Разбирательство было связано с применением Киевом антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства
Екатерина БОЛГОВА
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Украина подала апелляцию в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениямУкраина подала апелляцию в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина подала апелляцию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по делу о пошлинах на удобрения, которое она ранее проиграла.

"Украина направила 23 августа апелляцию против доклада панели арбитров, касающегося инициированного Российской Федерацией дела "Украина - антидемпинговые меры по нитрату аммония", - сообщила пресс-служба ВТО в Женеве в четверг, 23 августа.

Выводы арбитров были обнародованы 20 июля. Отмечается, что у Апелляционного органа организации есть три месяца для вынесения вердикта, передает ТАСС.

Напомним, 20 июля Арбитраж ВТО признал правоту Москвы в ее споре с Киевом по поводу применения украинской стороной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства. Соответствующий иск был подан Россией в мае 2015 года. Решение третейской группы ВТО обязывает Киев привести свои меры в соответствии с правилами ВТО.

Спор касается того, что в июле 2014 года Украина увеличил антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония российского производства сроком на пять лет. По мнению России, эта мера не соответствует правилам ВТО.

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