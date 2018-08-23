«Доктор Хаус» меняет профессию: Хью Лори в новом сериале сыграет космонавта

23 Авг. 23:33 2018-08-23T23:45:06+03:00

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Полюбившийся зрителям исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус» британский актер Хью Лори отправится бороздить космические просторы. Он снимется в новом комедийно-фантастическом сериале HBO под названием «Авеню 5», где сыграет обаятельного капитана Райана Кларка.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Известно также, что исполнительным продюсером и режиссером проекта назначен «мастер политической сатиры» Армандо Ианнуччи, снявший такие фильмы, как «В петле», «Смерть Сталина» и «Жизнь Дэвида Копперфильда», а также комедийный сериал «Вице-президент». Стоит отметить, что Хью Лори играл в двух последних работах Армандо Ианнуччи.

По данным источников издания, телеканал пока заказала режиссеру съемки пилотного эпизода «Авеню 5» и попросила предоставить для ознакомления черновые сценарии будущих серий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сериал «Доктор Хаус» выходил на телеканале FOX с 2004 по 2012 год. Кроме хмурого доктора-мизантропа, роль которого принесла Хью Лори огромную популярность, актер снялся в комедийной мелодраме «Друзья Питера», боевике «Короли улиц», военной драме «Мистер Пип» и других фильмах. Кроме того, он появился в одной из серий культового ситкома «Друзья».