2018-08-24T00:41:53+03:00
Происшествия

Правозащитник Иван Мельников: Появление второго видео с избиениями в ярославской колонии было вполне ожидаемо

Ответственный секретарь в ОНК Москвы в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил надежду, что фигуранты этого дела получат максимально суровое наказание [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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В ярославской колонии №1 проводится прокурорская проверкаВ ярославской колонии №1 проводится прокурорская проверкаФото: Роман Рыжиков
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Жуткую запись – второе видео избиения заключенных в ярославской исправительной колонии №1 – Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников.

«Наверняка избиения и пытки происходили в отношении многих людей в данной колонии. Ведь люди-то одни и те же работали на протяжении многих лет. Уже по первой видеозаписи видно, что сотрудники систематически этим занимаются. Вполне ожидаемо было, что всплывет новое видео», - сказал правозащитник.

«Надеюсь, что фигуранты, появившиеся на этой записи, максимально суровое наказание получат. Мы – страна, которая победила фашизм, боролась против концентрационных лагерей. У нормальных людей, у нас в крови, выступать против таких издевательств над людьми», - подчеркнул он.

«Бывают ситуации, когда сотрудникам ФСИН необходимо применять силу. Когда на них нападают, к примеру. Но просто издеваться над людьми, такого быть не должно. Будем надеяться, что удастся побороть эту проблему в корне в ближайшие несколько лет», - подытожил Иван Мельников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первое десятиминутное видео из ярославской колонии, на котором люди в форме сотрудников ФСИН бьют заключенного по пяткам дубинками и кулаками, было опубликовано в СМИ 20 июля, но снято оно было больше года назад – 29 июня 2017-го.

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