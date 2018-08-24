«Мы зажжем в конце!»: Звезда «Теории большого взрыва» обещает, что последний сезон сериала станет лучшим

СЕГОДНЯ 00:57 2018-08-24T01:18:41+03:00

Американская актриса Кейли Куоко призналась, что вся команда ситкома опечалена его завершением и «утопает в слезах»

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Исполнительница одной из главных ролей в полюбившемся зрителям американском сериале «Теория большого взрыва» Кейли Куоко обещает, что последний сезон ситкома станет самым лучшим из всех.

«Этот путь был воплощением мечты, жизнь изменилась. Не важно, когда это закончилось бы, мое сердце все равно было бы разбито. Утопая в слезах, мы обещаем вам лучший сезон», - написала она на своей странице в Instagram.

Актриса поблагодарила всех поклонников сериала, команду, компанию Warner Bros, Television и CBS за многолетнюю поддержку.

«Мы зажжем в конце!» - добавила Кейли Куоко.

normancook This ride has been a dream come true and as life changing as it gets. No matter when it was going to end , my heart would have always been broken in two. Drowning in tears, we promise to bring you the best season yet. To the fans, our crew, families, Chuck Lorre, Warner Brothers , CBS, and everyone who has supported us for so many years, thank you. We are goin out with a bang @bigbangtheory_cbs

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне создатели популярного ситкома объявили, что 12-й сезон «Теории большого взрыва» (The Big Bang Theory) станет последним, и обещали зрителям «эпическую» концовку.

Напомним, комедийный сериал о жизни двух молодых физиков-«ботанов» Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера из калифорнийского городка Пасадена, их привлекательной соседки Пенни, а также их друзей — астрофизика Раджеша Кутраппали и инженера Говарда Воловица — выходит на телеканале CBS с сентября 2007 года.

Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» выйдет на экраны 24 сентября этого года. А последний эпизод, как ожидается, покажут в мае следующего.

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