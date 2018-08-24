2018-08-24T02:49:10+03:00
Общество

Умер гитарист культовой рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг

Американский музыкант, гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался на 69-м году жизни в штате Теннеси [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Скончался гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд КингСкончался гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд КингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Печальная новость для поклонников американской рок-группы Lynyrd Skynyrd: 22 августа умер гитарист Эд Кинг. Музыкант не дожил до своего дня рождения меньше месяца: 14 сентября ему бы исполнилось 69 лет.

О смерти гитариста культовой рок-группы с большой скорбью сообщила семья Эда Кинга на его странице в Facebook, уточнив, что он скончался в своем доме в городе Нэшвилл (штат Теннесси).

«Мы благодарим его многочисленных друзей и поклонников за любовь и поддержку Эда на протяжении всей его жизни и карьеры», - говорится в сообщении родственников музыканта.

Причины смерти Кинга не называются. Скорее всего, как пишет издание Billboard, он умер из-за проблем с сердцем. Примерно месяц назад он жаловался на здоровье в Facebook, но позже написал, что ему стало лучше.

Умер гитарист культовой группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг.Ему было 68 лет

СПРАВКА «КП»

Эд Кинг родился 14 сентября 1949 года в Сан-Франциско. К группе Lynyrd Skynyrd присоединился в 1972 году, заменив бас-гитариста Леона Уилксона. В 1976 году покинул коллектив, но через одиннадцать лет вернулся.

В составе Lynyrd Skynyrd в 2006 году был включен в Зал славы рок-н-ролла. Именно он был соавтором знаменитой композиции Sweet Home Alabama.

Sweet Home Alabama ~ Live 1974 .Эд Кинг был соавтором песни, которая считается визитной карточкой группы

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