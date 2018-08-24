2018-08-24T03:31:27+03:00
Политика

Украинский депутат от БПП признал, что жители Крыма мечтали стать частью России

Иван Винник отметил, что это решение крымчан было осознанным, а ролцесс воссоединения полуострова с РФ обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Верховная Рада УкраиныВерховная Рада УкраиныФото: REUTERS
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Жутко крамольную мысль высказал во всеуслышание депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Он сказал, что жители Крыма сами хотели, чтобы полуостров стал частью России, а спецслужбы Украины сильно ошиблись, не заметив растущей неприязни крымчан к Киеву.

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», - признал он в эфире телеканала «112 Украина».

Народный избранник добавил, что процесс воссоединения полуострова с Россией обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями». При этом он отметил, что Киев продолжает «работать» над «возвращением» Крыма, не исключив силового сценария.

Как ранее писал сайт kp.ru, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

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