Украинский депутат от БПП признал, что жители Крыма мечтали стать частью России
Жутко крамольную мысль высказал во всеуслышание депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Он сказал, что жители Крыма сами хотели, чтобы полуостров стал частью России, а спецслужбы Украины сильно ошиблись, не заметив растущей неприязни крымчан к Киеву.
«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», - признал он в эфире телеканала «112 Украина».
Народный избранник добавил, что процесс воссоединения полуострова с Россией обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями». При этом он отметил, что Киев продолжает «работать» над «возвращением» Крыма, не исключив силового сценария.
Как ранее писал сайт kp.ru, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве размечтались: «Мощный украинский солдат заходит в Москву»
В МВД Украины озвучили два «идеальных» сценария «возвращения» Донбасса и Крыма (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Что было бы, если б Крым не вернулся в Россию
Александр КОЦ
4 года назад Крымский полуостров сменил украинскую прописку на российскую. А как бы они и мы жили сейчас, не случись этого? (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»