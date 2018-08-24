Небензя предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять «Аль-Каида»*

СЕГОДНЯ 03:40 2018-08-24T03:59:48+03:00

Постпред России при ООН подчеркнул, что положить конец террористическим группировкам можно только сообща

Изменить размер текста: A A

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в четверг на заседании Совбеза по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма, сказал, что окончательно покончить с террористическими группировками можно только сообща. При этом он предупредил, что снижение активности ИГ* в Сирии позволило вновь поднять голову «Аль-Каиде»*, и она может занять место «Исламского государства»*.

«По имеющимся оценкам, именно к «Аль-Каиде»* и ее союзникам по мере разгрома ИГ* может перейти инициатива в противодействии мирному урегулированию конфликта в Сирии», - сказал российский дипломат.

Он отметил, что финансирование «Аль-Каиды»* составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц, группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, вкладывает деньги в агропромышленные холдинги африканских стран.

«Положить конец угрозе ИГ* и «Аль-Каиды»*, а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе», - приводит слова постпреда России при ООН РИА Новости.

*ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида» – террористические группировки, запрещенные во многих странах мира, в том числе и в России.