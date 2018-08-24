2018-08-24T03:59:48+03:00
Политика

Небензя предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять «Аль-Каида»*

Постпред России при ООН подчеркнул, что положить конец террористическим группировкам можно только сообща
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в четверг на заседании Совбеза по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма, сказал, что окончательно покончить с террористическими группировками можно только сообща. При этом он предупредил, что снижение активности ИГ* в Сирии позволило вновь поднять голову «Аль-Каиде»*, и она может занять место «Исламского государства»*.

«По имеющимся оценкам, именно к «Аль-Каиде»* и ее союзникам по мере разгрома ИГ* может перейти инициатива в противодействии мирному урегулированию конфликта в Сирии», - сказал российский дипломат.

Он отметил, что финансирование «Аль-Каиды»* составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц, группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, вкладывает деньги в агропромышленные холдинги африканских стран.

«Положить конец угрозе ИГ* и «Аль-Каиды»*, а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе», - приводит слова постпреда России при ООН РИА Новости.

*ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида» – террористические группировки, запрещенные во многих странах мира, в том числе и в России.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небензя рассказал, кто снабжает боевиков ИГ* оружием
Адвокат Трампа: Импичмент президенту грозит «народным бунтом» в США
Украинский депутат от БПП признал, что жители Крыма мечтали стать частью России
Умер гитарист культовой рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг
Пропавший у берегов Габона танкер с россиянами на борту нашли
«Мы зажжем в конце!»: Звезда «Теории большого взрыва» обещает, что последний сезон сериала станет лучшим
Правозащитник Иван Мельников: Появление второго видео с избиениями в ярославской колонии было вполне ожидаемо
Жертвами авиаудара межарабской коалиции в Йемене стали более 30 человек
«Доктор Хаус» меняет профессию: Хью Лори в новом сериале сыграет космонавта
Украина обратилась в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям
МИД РФ: состав участников встречи "московского формата" по Афганистану находится в проработке
«Единая Россия» представит в Госдуме предложения по обустройству воинских мемориалов
Журнал Time опубликовал на обложке Трампа в затопленном Овальном кабинете
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Прилепин прокомментировал свое задержание на границе с Боснией и Герцеговиной
В ЮАР арестовали предположительно российское судно
Минфин продолжит выполнять план закупок валюты для бюджетного правила
В правительстве рассказали о травме Дмитрия Медведева
Порошенко назвал условие, при котором вступление в НАТО станет реальным для Украины
Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации актрисы
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США