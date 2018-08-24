На авиабазе ВВС США во Флориде едва не разбился истребитель F-35

СЕГОДНЯ 05:22 2018-08-24T05:22:15+03:00

При экстренной посадке у самолета сломалось переднее шасси, и он завалился на нос

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На авиабазе Военно-воздушных сил США во Флориде в среду, 22 августа, произошло ЧП: американский истребитель F-35A Lightning II совершил экстренную посадку и едва не разбился при приземлении, пишет газета Northwest Florida Daily News.

Пилот истребителя перед заходом на посадку сообщил об аварийной ситуации на борту, а на взлетно-посадочной полосе у самолета сломалось переднее шасси, и он завалился на нос. Летчик не пострадал.

Комитет по безопасности полетов ВВС США начал расследование инцидента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июне у берегов Японии потерпел крушение американский истребитель F-15, он упал в море от города Наха, расположенного в юго-восточной части острова Окинава. А через несколько дней там же едва не столкнулись с пассажирским самолетом два истребителя F-15 японских ВВС.

На этой неделе, во вторник, рухнул в лесу и загорелся истребитель Jas 39 Gripen Вооруженных сил Швеции. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Потом он рассказал, что его самолет врезался в стаю крупных птиц.