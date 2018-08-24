СКР обнародовал видеозапись нападения на полицейских в Москве
Преступник обстрелял полицейских из боевого пистолета в центре столицы, ответным огнем он был ликвидирован [видео]
На записи видно, как злоумышленник начинает стрелять по полицейскимФото: кадр с видео
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В Интернете появилась видеозапись нападения на полицейских в центре Москвы, где преступник обстрелял стражей порядка из боевого пистолета. Её опубликовал на своем официальном YouTube-канале Следственный комитет России.
Вооружённое нападение на полицейских в Москве.