2018-08-24T07:01:24+03:00
Происшествия

СКР обнародовал видеозапись нападения на полицейских в Москве

Преступник обстрелял полицейских из боевого пистолета в центре столицы, ответным огнем он был ликвидирован [видео]
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На записи видно, как злоумышленник начинает стрелять по полицейскимНа записи видно, как злоумышленник начинает стрелять по полицейскимФото: кадр с видео
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В Интернете появилась видеозапись нападения на полицейских в центре Москвы, где преступник обстрелял стражей порядка из боевого пистолета. Её опубликовал на своем официальном YouTube-канале Следственный комитет России.

Вооружённое нападение на полицейских в Москве.

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