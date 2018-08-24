2018-08-24T07:26:32+03:00
Политика

Милорад Додик назвал "постыдным" запрет на въезд Прилепина в Боснию

Глава Республики Сербской недоумевает, почему проблемы с пересечением границы возникли у писателя, а не у боевиков из Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский писатель Захар ПрилепинРоссийский писатель Захар ПрилепинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик раскритиковал решение Сараево о введении запрета на въезд в страну российского писателя Захара Прилепина.

По его словам, странным является то, что у автора множества замечательных книг возникли проблемы с пересечением границы, а у сотней мигрантов и беженцев из той же Сирии, где они воевали на стороне боевиков - нет.

"Постановление Агентства разведки и безопасности БиГ о запрете на въезд писателю Захару Прилепину <...> по соображениям безопасности — постыдное, недопустимое и направлено против друга Республики Сербской", — цитирует Додика телеканал РТРС.

Лидер республики подчеркнул, что такое решение властей Боснии, вероятнее всего, является последствием влияния антироссийской истерии, которой придерживаются отдельные западные страны.

Напомним, как сообщала ранее "Комсомольская правда", Захара Прилепина задержали на границе БиГ, куда он направлялся как почетный гость и участник Собрания Кочича, которое должно было пройти в Народной библиотеке. Это выступление друзья писателя организовали еще в марте, однако выяснилось, что россиянин не может на нем присутствовать из-за нахождения в "черном списке".

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