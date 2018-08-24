В России могут появиться многоуровневые парковки-башни

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-24T08:10:25+03:00

В Минстрое намерены проработать этот вопрос и дать рекомендации для строительства нового парковочного пространства

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В России могут появиться парковки-башни, автомобили на верхние уровни будут поднимать специальными лифтами. Это, по мнению экспертов Минстроя, существенно сэкономит городское пространство и решит наболевший вопрос с нехваткой парковочных мест во дворах.

Сейчас практики строительства таких объектов в России нет. Производителей подобного оборудования единицы, но прежде, чем делать коммерческие предложения, бизнес должен понимать, как это будет работать, всю нормативную базу.

- Разработка ГОСТа решит эту проблему. Мы видим большие перспективы механизированных комплексов в крупных мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге, в дальнейшем — в других городах-миллионниках, - поясняет газете «Известия» заместитель руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете министерства Петр Харламов.

Разработка документа может начаться уже в 2019 году.

Эксперты рассказывают, что такие парковки будут экономичными и выгодными. Если в семье два автомобиля, то ставить их можно будет на одно парковочное место, располагая друг над другом.

Аналогичные паркинги можно увидеть в некоторых дворах столицы, но они иностранного производства и были установлены по инициативе жителей.