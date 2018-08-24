2018-08-24T08:20:39+03:00
Звезды

Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковной Электростали

Теперь американский актер считается настоящим индивидуальным предпринимателем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гражданин России и американский актер Стивен СигалГражданин России и американский актер Стивен СигалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Имеющий гражданство России американский актер Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в инспекции Федеральной налоговой службы по подмосковному городу Электросталь. Такие данные приводятся в системе "Спарк".

В качестве основного вида деятельности актер указал профессиональную и научную работу, а в графе "дополнительные виды" написал звукозапись и выпуск музыкальных произведений. Также артист планирует заниматься исполнительским искусством и спортом. Кроме того, в его профиле фигурирует пункт "зрелищно-развлекательная деятельность", передает ТАСС

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стивен Сигал получил гражданство России в ноябре 2016 года указом президента РФ Владимира Путина. А в начале августа 2018-го стало известно, что актер стал спецпредставителем нашего министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. До этого американец неоднократно признавался в любви к России, называя русских людей своей настоящей семьей.

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