Британия выделит 3 млрд фунтов стерлингов на Brexit без сделки с ЕС

СЕГОДНЯ 08:37 2018-08-24T08:38:01+03:00

Переговоры по условиям Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня 2017 года Фото: REUTERS

Канцлер казначейства страны уже одобрил предоставление этих средств из бюджета

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Великобритания выделит 3 млрд фунтов стерлингов на подготовку процесса по выходу из Евросоюза в случае недостижения соглашения по данному вопросу между Брюсселем и Лондоном. Такое заявление сделал британский министр по Brexit Доминик Рааб.

"Канцлер казначейства Великобритании одобрил выделение из бюджета дополнительных 3 млрд фунтов в дополнение к уже выделенным 700 млн фунтам", - приводятся словам главы ведомства на официальном сайте правительства королевства.

Там же уточняется, что Лондон заранее разработает и односторонние меры для поддержания стабильной работы своих институтов в случае неподписания соглашения с ЕС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Евросоюз и Великобритания должны завершить согласование текста сделки по Brexit до октября 2018 года. Самые серьезные разногласия между сторонами касаются границы, разделяющей Республику Ирландию и Северную Ирландию. Также тяжело проходит прояснение структуры будущего партнерства страны и международного сообщества.