Иностранцы по-своему поняли мем с нажимающим красную кнопку Агутиным
Пользователи популярного у американцев портала Reddit лишь сейчас обратили внимание на прошлогодний мем с изображением российского певца Леонида Агутина.
Речь идет о скриншоте с видео, на котором артист с силой готовится нажать красную кнопку на шоу "Голос". При этом лицо мужчины очень эмоционально.
Иностранцам это изображение было представлено с подписью "Когда мир услышал трагические новости", а сама кнопка была помечена буквой "F". В англоязычном сегменте интернета этот символ считается проявлением сочувствия. Его обычно оставляют под сообщениями о смертях знаменитостей и других подобных событиях.
Тот самый американский мем о сочувствииФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Стоит отметить, что в России Агутин стал героем мема еще в 2017 году. Правда наши соотечественники провели ассоциацию отличную от американской версии. Именно этим мемом российские пользователи сопровождали принятие якобы сложных решений и импульсивные поступки, такие как позвонить бывшей или потратить все заработанные деньги за один день, передает сайт kp.ru.