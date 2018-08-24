2018-08-24T08:56:08+03:00
Общество

Иностранцы по-своему поняли мем с нажимающим красную кнопку Агутиным

Эмоциональный жест российского певца показался пользователем Reddit идеальным для выражения сочувствия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судья шоу «Голос» Леонид АгутинСудья шоу «Голос» Леонид АгутинФото: скрин с видео
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Пользователи популярного у американцев портала Reddit лишь сейчас обратили внимание на прошлогодний мем с изображением российского певца Леонида Агутина.

Речь идет о скриншоте с видео, на котором артист с силой готовится нажать красную кнопку на шоу "Голос". При этом лицо мужчины очень эмоционально.

Иностранцам это изображение было представлено с подписью "Когда мир услышал трагические новости", а сама кнопка была помечена буквой "F". В англоязычном сегменте интернета этот символ считается проявлением сочувствия. Его обычно оставляют под сообщениями о смертях знаменитостей и других подобных событиях.

Тот самый американский мем о сочувствии Фото: СОЦСЕТИ

Тот самый американский мем о сочувствииФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что в России Агутин стал героем мема еще в 2017 году. Правда наши соотечественники провели ассоциацию отличную от американской версии. Именно этим мемом российские пользователи сопровождали принятие якобы сложных решений и импульсивные поступки, такие как позвонить бывшей или потратить все заработанные деньги за один день, передает сайт kp.ru.

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