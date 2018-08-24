2018-08-24T09:05:12+03:00
Общество

В России предложили нормировать пестициды во фруктах

Глава Роскачества уже обратился к министру сельского хозяйства с предложением ввести маркировку, по аналогии с международными стандартами
Ася РОМАНЧУК
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В России может появиться новый стандарт на яблокиВ России может появиться новый стандарт на яблокиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России могут ввести маркировку пестицидов, которые содержатся в плодовых культурах. Данная практика уже применяется во всем мире.

Российская система качества (Роскачество) провела исследование отечественных яблок, которые попадают на прилавки магазинов и на рынки. Исследовали фрукт по 160 показателям качества и безопасности.

Опасных яблок выявлено не было, но в некоторых образцах присутствовали пестициды, которые используют для борьбы с вредителями и болезнями, например,

каптан, флудиоксанил, хлораталонил, ципродинил, клопиралид, пириметанил. Показатели не превышали 0,01 мг/кг до 0,67 мг/кг.

Пока яблоки не входят ни в один существующий перечень, где бы прописывалось максимально допустимое содержание пестицидов. Техрегламент «О безопасности пищевой продукции», который устанавливает требования в том числе к свежим фруктам, не содержит нормативов по выявленным пестицидам, сообщает газета «Известия».

В Европе давно применяется подобная практика, отмечают в Роскачестве. Там максимальное содержание пестицидов от 0,5 до 10 мг/кг, российские яблоки гораздо «чище».

Введение таких стандартов повысит конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке.

Письмо с предложением уже отправлено главе Минсельхоза.

Сайт kp.ru рассказывал о советах, которые помогут выбрать действительно вкусные и полезные яблоки.

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