2018-08-24T09:29:31+03:00
Общество

В Москве скончался легенда ФК «Спартак» Алексей Парамонов

Олимпийский чемпион Мельбурна -1956 года умер после длительной болезни
Ася РОМАНЧУК
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Скончался легендарный футболист Алексей Парамонов. ФОТО: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парамонов,_Алексей_Александрович#/media/File:Spartak-Krasnodar_(4).jpgСкончался легендарный футболист Алексей Парамонов. ФОТО: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парамонов,_Алексей_Александрович#/media/File:Spartak-Krasnodar_(4).jpg
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В Москве скончался Алексей Парамонов. Легендарный футболист, игрок клуба «Спартак» ушел из жизни в 93 года.

18 августа его доставили в реанимацию одной из московских больниц. Состояние пациента было критичным. Несколько дней медики проводили реанимационные мероприятия, Парамонову стало немного легче, но вчера состояние снова ухудшилось.

Несмотря на все усилия врачей, легендарный футболист скончался в одной из московских больниц.

- Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон, - сказал ТАСС друг покойного Михаил Захаров.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в последнее время экс-футболист страдал проблемами с ногами, он не мог ходить. Резко ухудшилось зрение, добавились проблемы с внутренними органами.

Дата и место прощания с легендарным футболистом станут известны позже.

Парамонов - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

В составе «Спартака» он провел 13 сезонов, сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Четырежды он становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака». Помимо этого, в копилке именитого спортсмена золотая медаль Олимпиады 1956 года, которую он получил, выступая в составе сборной СССР, сообщает «Пятый канал».

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