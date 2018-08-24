2018-08-24T09:54:48+03:00
Происшествия

Обстрелявший полицейских в Москве мужчина умер в больнице

Врачи пытались спасти уроженца Кабардино-Балкарии, но ранение было слишком серьезным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Напавший на полицейских мужчина умер в больницеНапавший на полицейских мужчина умер в больницеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Напавший на полицейских в центре Москвы мужчина умер в больнице. При задержании злоумышленник получил тяжелое ранение в голову - врачи не смогли ему помочь.

"Его прооперировали, но спасти не смогли. Ночью мужчина умер", — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, по данным РИА Новости, преступником был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Напомним, что вечером в четверг, 24 августа, он открыл беспричинную стрельбу из пистолета по двум полицейским. Инцидент произошел в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. Мужчина просто достал пистолет и начал палить по стражам порядка. Ему удалось ранить одного полицейского в ногу, прежде чем, самому оказаться подбитым пулей.

Сайт kp.ru писал о том, что в этой ситуации есть одна интересная деталь. По некоторым данным, оружие, из которого стрелял злоумышленник, является пистолетом Стечкина. Данная модель есть лишь у тех армейских офицеров, которые служили в зоне боевых действий, а также у сотрудников различных спецподразделений.

Вооружённое нападение на полицейских в Москве.

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