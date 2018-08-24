2018-08-24T10:06:08+03:00
В мире

Срок заключения экс-президента Южной Кореи был увеличен до 25 лет

Пак Кын Хе также должны будет выплатить штраф в размере 17,8 млн долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключенияЭкс-президенту Южной Кореи продлили срок заключенияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Срок заключения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе был увеличен до 25 лет. Такое решение апелляционный суд республики принял в пятницу, 24 августа,

Напомним, что бывшая глава государства была задержана после импичмента в начале 2017 года. Ее обвинили по 18 пунктам, в том числе во взяточничестве, злоупотреблении властью и раскрытии государственных тайн.

В настоящий момент Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок, а 20 июля окружной суд Сеула приговорил ее еще к восьми годам заключения по двум уголовным делам и 3 млн штрафа, передает сайт kp.ru.

В этот раз суд также назначил экс-президенту выплату денежной компенсации, но уже в более крупном размере - 17,8 млн долларов. Кроме того, по данным агентства "Ренхап", политик вновь не присутствовала на заседании, поскольку считает это дело "политически мотивированным" и несправедливым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель заверила, что Евросоюз и НАТО не являются врагами России
Ушел из жизни футболист Алексей Парамонов, выигравший Олимпиаду 1956 года
Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента РФ в Привольжье
Обстрелявший полицейских в Москве мужчина умер в больнице
В Москве скончался легенда ФК «Спартак» Алексей Парамонов
Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии
Новым премьер-министром Австралии стал казначей кабмина Скотт Моррисон
В России предложили нормировать пестициды во фруктах
Убийце Джона Леннона снова отказали в УДО – десятый раз
Иностранцы по-своему поняли мем с нажимающим красную кнопку Агутиным
Британия выделит 3 млрд фунтов стерлингов на Brexit без сделки с ЕС
Банки заработали на россиянах 800 млрд рублей
Мединский: Доля российского кино в прокате выросла в два раза
Министр культуры России рассказал о борьбе с билетными спекулянтами
Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковной Электростали
В России могут появиться многоуровневые парковки-башни
Банк России отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка
Российские дипломаты вновь посетили Марию Бутину в американской тюрьме
Милорад Додик назвал "постыдным" запрет на въезд Прилепина в Боснию
Погода в Москве на 24 августа 2018 года: в столице потеплеет
СКР обнародовал видеозапись нападения на полицейских в Москве
США пригрозили всему миру санкциями за покупку С-400 у России
Госдеп сообщил, когда вступят в силу новые санкции США против России
На авиабазе ВВС США во Флориде едва не разбился истребитель F-35
Небензя рассказал, кто снабжает боевиков ИГ* оружием
Адвокат Трампа: Импичмент президенту грозит «народным бунтом» в США
Небензя предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять «Аль-Каида»*
Украинский депутат от БПП признал, что жители Крыма мечтали стать частью России