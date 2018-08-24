Срок заключения экс-президента Южной Кореи был увеличен до 25 лет

СЕГОДНЯ 10:06 2018-08-24T10:06:08+03:00

Пак Кын Хе также должны будет выплатить штраф в размере 17,8 млн долларов

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Срок заключения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе был увеличен до 25 лет. Такое решение апелляционный суд республики принял в пятницу, 24 августа,

Напомним, что бывшая глава государства была задержана после импичмента в начале 2017 года. Ее обвинили по 18 пунктам, в том числе во взяточничестве, злоупотреблении властью и раскрытии государственных тайн.

В настоящий момент Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок, а 20 июля окружной суд Сеула приговорил ее еще к восьми годам заключения по двум уголовным делам и 3 млн штрафа, передает сайт kp.ru.

В этот раз суд также назначил экс-президенту выплату денежной компенсации, но уже в более крупном размере - 17,8 млн долларов. Кроме того, по данным агентства "Ренхап", политик вновь не присутствовала на заседании, поскольку считает это дело "политически мотивированным" и несправедливым.