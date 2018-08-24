2018-08-24T10:23:54+03:00
Спорт

Ушел из жизни футболист Алексей Парамонов, выигравший Олимпиаду 1956 года

Прославленному ветерану было 93 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алексей Парамонов.Алексей Парамонов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 24 августа, стало известно, что на 94 году жизни скончался старейший ветеран московского "Спартака" Алексей Парамонов. В конце июля он был госпитализирован после того, как его состояние резко ухудшилось.

- ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким легендарного спартаковца и всем красно-белым, - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба. Именно за эту команду долгие годы выступал Парамонов с 1947 по 1959 годы.

Впоследствии, став тренером, он проработал в различных сборных Советского союза. Играя за московский "Спартак", он четыре раза выигрывал чемпионат СССР, дважды побеждал в Кубке страны. А в 1956 году в составе советской сборной выиграл Олимпиаду в Мельбурне.

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