Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента РФ в Привольжье

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-24T10:22:44+03:00

Ранее эту должность занимал Михаил Бабич, который теперь является послом России в Белоруссии

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Исполняющий обязанности Полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин. Об это сообщили в пресс-службе аппарата.

"24 августа 2018 года исполнение обязанностей Полномочного представителя Президента РФ в ПФО возложены на заместителя полномочного представителя Игоря Паньшина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полпредства.

Напомним, что ранее эту должность занимал Михаил Бабич. Сайт kp.ru писал о том, что в эту пятницу президент РФ Владимир Путин освободил его от исполнения этих обязанностей и назначил новым послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Игорь Паньшин родился 19 марта 1963 года в городе Горьком. Он окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР и Высшую инженерную пожарно-техническую школу. После служил в должностях от инспектора государственного пожнадзора до начальника отряда противопожарной службы по охране объектов особой важности. В 2008-2017 годах Паньшин также занимал должность главы Приволжского регионального центра МЧС России.