Меркель заверила, что Евросоюз и НАТО не являются врагами России

СЕГОДНЯ 10:36 2018-08-24T10:36:33+03:00

По мнению канцлера ФРГ, Запад и РФ хорошо сотрудничают друг с другом

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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Европейский союз и НАТО не являются врагами России. В то же время она подчеркнула, что налаживать отношения с нашей страной действительно "очень сложно".

"Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами РФ", - сказала немецкий политик во время встречи со студентами Тбилисского государственного университета.

По ее мнению, иметь хорошие отношения с Москвой очень важно, но восточная политика Запада должны быть более определенной. Так, например, канцлер надеется, что Грузия снова станет близка с Европой, передает ТАСС.

Напомним, что ранее похожую позицию высказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Она заявила, что приближение войск альянса к российским границ и проведение там же военных учений не представляет угрозы для нашей страны, поскольку носит якобы исключительно оборонительных характер, передает сайт kp.ru.