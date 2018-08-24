Президент Польши поздравил украинцев с Днем независимости

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-24T10:56:04+03:00

Анджей Дуда поддержал намерения Киева по сближению с ЕС и выразил надежду на налаживание диалога по историческим вопросам

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Президент Польши поздравил своего коллегу Петра Порошенко и весь украинский народ с Днем независимости страны. Об этом говорится в тексте телеграммы, направленной в администрацию главы государства.

По словам Дуды, Польша уважает Украину и ее территориальную целостность, а также поддерживает стремление Киева, направленные на укрепление отношений с Евросоюзом и НАТО.

"Имею надежду на достижение положительных результатов также в диалоге о трагических страницах нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", - добавил польский лидер, слова которого приводятся на сайте президента Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Порошенко получил поздравление с 27-ой годовщиной независимости страны и от американского коллеги Дональда Трампа. Политик пожелал украинцам мирного, благополучного и успешного года, а также пообещал, что Вашингтон всегда будет стоять рядом с Киевом.