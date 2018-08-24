2018-08-24T11:06:32+03:00
Наука

Ученые назвали главную причину ожирения

Оказалось, что часть продуктов блокирует чувство насыщения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали главную причину ожиренияУченые назвали главную причину ожиренияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Международная группа ученых выявила механизм, способствующий развитию ожирения. При нарушении определенных процессов в организме, человек потребляет больше еды, чем ему требуется на самом деле, и не чувствует насыщения.

Во время приема еды белая жировая ткань в организме выделяет гормон контроля веса. В это же время лептин - гормон, который регулирует энергетический обмен - кровотоком переносится в мозг. Благодаря этому человек начинает чувствовать, что насытился.

При этом ученые обнаружили, что у полных людей наблюдается повышенное содержание лептина. Однако в организме вырабатывается устойчивость к нему, из-за чего и происходит сбой, и человек начинает набирать лишние килограммы.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу. Что липтин блокируется и не переносится в мозг из-за потребления продуктов с большим количеством жиров. Дело в том, что при поедании таких продуктов вырабатывается фермент, блокирующий связь с гормоном регулирования, пишет сайт телеканала «Звезда».

Эксперимент, проведенный на лабораторных мышах, показал, что ситуацию можно исправить. Если подавить фермент, то липтин вновь начинает подавать сигналы в мозг, и организм переходит к эффективному самоконтролю, пишет ФАН.

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