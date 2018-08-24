2018-08-24T11:10:17+03:00
Политика

В Совфеде объяснили, почему Трампу не объявят импичмент

По мнению сенатора Олега Морозова, все происходящее в США не более чем политические игры и шантаж
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В Совфеде уверены, что Трампу не грозит импичментВ Совфеде уверены, что Трампу не грозит импичментФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Совете Федерации уверены, что президент США Дональд Трамп не покинет Белый дом, импичмент ему не грозит.

Все заявления носят провокационный характер, это шантаж и давление, уверен член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

- Не вижу оснований для реального импичмента. Возможно, у Трампа шаткое положение в партии и Конгрессе, но американцы доверяют ему. Кампания, которая сейчас ведется, имеет двойной эффект. Она дискредитирует в целом американскую политическую систему, а еще укрепляет личные позиции Трампа. Он умеет держать удар. Я не верю в импичмент. Это попытка заставить его подчиниться каким-то элитарным принципам и правилам, которые ему навязывают», — цитирует ФАН слова Олега Морозова.

Сайт kp.ru писал, что Дональду Трампу могут объявить импичмент. Адвокат действующего президента Соединенных Штатов заявил, что если такое произойдет, то в стране может быть восстание. 40% американцев выступают за импичмент, а сам Трамп уверен, что его отставка обрушит фондовые рынки всего мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине узаконят националистическое воинское приветствие
В Москве пройдет встреча Шойгу и министра обороны Турции
Ученые назвали главную причину ожирения
Президент Польши поздравил украинцев с Днем независимости
Меркель заверила, что Евросоюз и НАТО не являются врагами России
Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Парамонова
Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента РФ в Привольжье
Срок заключения экс-президента Южной Кореи был увеличен до 25 лет
Обстрелявший полицейских в Москве мужчина умер в больнице
В Москве скончался легенда ФК «Спартак» Алексей Парамонов
Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии
Новым премьер-министром Австралии стал казначей кабмина Скотт Моррисон
В России предложили нормировать пестициды во фруктах