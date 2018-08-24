В Совфеде объяснили, почему Трампу не объявят импичмент

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-24T11:10:17+03:00

По мнению сенатора Олега Морозова, все происходящее в США не более чем политические игры и шантаж

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В Совете Федерации уверены, что президент США Дональд Трамп не покинет Белый дом, импичмент ему не грозит.

Все заявления носят провокационный характер, это шантаж и давление, уверен член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

- Не вижу оснований для реального импичмента. Возможно, у Трампа шаткое положение в партии и Конгрессе, но американцы доверяют ему. Кампания, которая сейчас ведется, имеет двойной эффект. Она дискредитирует в целом американскую политическую систему, а еще укрепляет личные позиции Трампа. Он умеет держать удар. Я не верю в импичмент. Это попытка заставить его подчиниться каким-то элитарным принципам и правилам, которые ему навязывают», — цитирует ФАН слова Олега Морозова.

Сайт kp.ru писал, что Дональду Трампу могут объявить импичмент. Адвокат действующего президента Соединенных Штатов заявил, что если такое произойдет, то в стране может быть восстание. 40% американцев выступают за импичмент, а сам Трамп уверен, что его отставка обрушит фондовые рынки всего мира.