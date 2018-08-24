2018-08-24T11:20:39+03:00
Политика

В Москве пройдет встреча Шойгу и министра обороны Турции

Переговоры глав двух военных ведомств запланированы на пятницу, 24 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий пресс-служба Минобороны РФ ТАССМинистр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий пресс-служба Минобороны РФ ТАСС
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Министр обороны России Сергей Шойгу встретится со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Переговоры состоятся уже в эту пятницу, 24 августа, в Москве. Также при обмене мнениями будет присутствовать директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан, находящийся в столице с рабочим визитом.

В российском министерстве обороны подчеркнули, что главы военных ведомств планируют продолжить предметный диалог, начатый еще неделю назад, передает ТАСС.

Напомним, что последняя встреча Шойгу и Акара состоялась в Москве 17 августа. Тогда министры обсудили актуальные вопросы региональной безопасности, российско-турецкое сотрудничество и ситуацию в Сирии. Так, в частности, был затронут вопрос возвращения беженцев обратно в их дома.

Сайт kp.ru писал о том, что в министерстве обороны РФ эти переговоры оценили как конструктивные.

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