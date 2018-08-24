2018-08-24T11:51:28+03:00
В мире

На Украине узаконят националистическое воинское приветствие

"Бандеровский" лозунг "Слава Украине" впервые официально прозвучал из уст военнослужащих в эту пятницу, 24 августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко на параде в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко на параде в КиевеФото: REUTERS
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Националистическое воинское приветствие "Слава Украине!" будет закреплено на законодательном уровне. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления на военном параде, посвященном Дню независимости.

"Подаю в Верховную раду законопроект о смене в воинском уставе, и этот лозунг станет главным приветствием Вооруженных сил Украины", - сказал глава государства.

Напомним, что Порошенко поручил изменить воинский устав, официально отменив советское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" и ответ "Здравия желаем!", еще 7 августа.

Первое официальное использование нового приветствия состоялось в эту пятницу на военном параде в Киеве. Министр обороны незалежной Степан Полторак, обращаясь к различным видам войск, кричал "Слава Украине!", а они отвечали "Героям слава!", передает ТАСС.

Между тем, этот лозунг исторически использовался лишь "бандеровцами". Так, например, он считался паролем-приветствием членов Организации украинских националистов и запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии, которая в годы Великой Отечественной войны выступала на стороне фашистов, передает сайт kp.ru.

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