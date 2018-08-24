На Украине узаконят националистическое воинское приветствие
Националистическое воинское приветствие "Слава Украине!" будет закреплено на законодательном уровне. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления на военном параде, посвященном Дню независимости.
"Подаю в Верховную раду законопроект о смене в воинском уставе, и этот лозунг станет главным приветствием Вооруженных сил Украины", - сказал глава государства.
Напомним, что Порошенко поручил изменить воинский устав, официально отменив советское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" и ответ "Здравия желаем!", еще 7 августа.
Первое официальное использование нового приветствия состоялось в эту пятницу на военном параде в Киеве. Министр обороны незалежной Степан Полторак, обращаясь к различным видам войск, кричал "Слава Украине!", а они отвечали "Героям слава!", передает ТАСС.
Между тем, этот лозунг исторически использовался лишь "бандеровцами". Так, например, он считался паролем-приветствием членов Организации украинских националистов и запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии, которая в годы Великой Отечественной войны выступала на стороне фашистов, передает сайт kp.ru.
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