В СК РФ сообщили о подготовке "Правым сектором"* убийства 50 россиян

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-24T12:25:10+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, которые вынесли так называемый "смертный приговор" 50 российским чинвоникам.

Все началось еще 15 мая 2015 года суд Симферополя признал участника киевского майдана Александра Костенко виновным в умышленном причинении вреда сотруднику батальона "Беркут", а также незаконном ношении оружия. Тогда ему было назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев тюремного заключения.

Единомышленники Костенко из "Центрального национального суда "Правого сектора"* решили отомстить "обидчикам" и 10 мая 2018 года вынесли свой приговор. Всем членам организации было поручено осуществить убийство в общей сложности 50 человек, причастных к расследованию или избранию меры пресечения участнику евромайдана. Речь идет о сотрудниках российских государственных, судебных и правоохранительных органов.

Такие действия были квалифицированы СК РФ как к приготовление к совершению убийств, посягательств, а также организация деятельности экстремистской организации и участие в ней. В ближайшее время будут выпущены постановления о привлечении всех причастных к "приговору" людей в качестве обвиняемых и объявлении их в международный розыск.

*- запрещенная в России экстремистская организация.